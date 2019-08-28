جيزان 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسبدأت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم " تراحم " بمنطقة جازان اليوم صرف الكوبونات الخاصة ببرنامج توفير الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لأبناء وبنات السجناء من طلاب التعليم العام ، ضمن برامج الرعاية التي تنفذها اللجنة .وأوضح رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة أن صرف الكوبونات للبرنامج جاء بالتزامن مع قرب انطلاقة العام الدراسي الجديد ، مبينًا أن البرنامج الاجتماعي يشمل 175 طالبًا وطالبة ، بتكلفة تبلغ 50,000 ريال .// انتهى //23:32ت م0266