اجتماعي / تراحم جازان تنفذ برنامج الحقيبة والزي المدرسي
الأربعاء 1440/12/27 هـ الموافق 2019/08/28 م واس
جيزان 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس
بدأت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم " تراحم " بمنطقة جازان اليوم صرف الكوبونات الخاصة ببرنامج توفير الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لأبناء وبنات السجناء من طلاب التعليم العام ، ضمن برامج الرعاية التي تنفذها اللجنة .
وأوضح رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة أن صرف الكوبونات للبرنامج جاء بالتزامن مع قرب انطلاقة العام الدراسي الجديد ، مبينًا أن البرنامج الاجتماعي يشمل 175 طالبًا وطالبة ، بتكلفة تبلغ 50,000 ريال .
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