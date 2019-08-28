بغداد 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واستلقى وزيرالخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم اليوم اتصالاً هاتفيًّا من نظيره البريطاني دومينيك راب.وأفادت وزارة الخارجية العراقية أن الاتصال تناول بحث سُبُل الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي في مُختلف المجالات, ولا سيّما في مجال التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى تبادل الآراء حول مُستجدّات الأوضاع في المنطقة، وأهمّية الدفع باتجاه تلبية تطلعات الاستقرار والأمن.// انتهى //23:35ت م0267