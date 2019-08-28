الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسوقّعت جامعة الملك سعود ممثلة في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية أول مس الاثنين مذكرة تفاهم مع كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بالحرس الوطني في مجالات الإرشاد والإشراف البحثي والتعاون في مجال التدريس والبحث العلمي والتدريب .ومثّل جامعة الملك سعود في توقيع المذكرة معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر ، فيما مثّل الكلية اللواء ركن الدكتور عبدالهادي بن ظافر الشهري.وأكد الدكتور بدران العمر حرص جامعة الملك سعود واهتمامها بتقديم الدعم اللازم لكل ما يعين على الارتقاء بالمستوى التعليمي للمجتمع وما يُحقّق طموح الجميع، معبرًا عن اعتزاز الجامعة بالتعاون مع العديد من المؤسسات المدنية والعسكرية بما فيها الحرس الوطني ومؤكّدا العمل على تسخير إمكانيات الجامعة لخدمة المجتمع والاهتمام بتقديم المنتجات بجودة عالية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.وبيّن معاليه أنّ جامعة الملك سعود ترحّب بالتعاون مع كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بالحرس الوطني وتقديم كل ما يلزم لضمان نجاحها، مشيدا بقدرات كلية القيادة والأركان بالحرس الوطني التي تضم نخبة من الأكاديميين المميزين الذين لهم تجارب ثرية في العمل الأكاديمي .من جانبه أشاد قائد كلية القيادة والأركان بالحرس الوطني بما تحققه جامعة الملك سعود من إنجازات،موضّحًا أن كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بالحرس الوطني حريصة على التعاون مع الجامعة في الكثير من المجالات.وبيّن أن كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان بالحرس الوطني تولي اهتمامًا كبيرًا بجودة التعليم ،مشيرًا إلى أن لدى الكلية خططًا وبرامج تسعى لتحقيها بما يسهم في تطوير التعليم عموما والتعليم العسكري خصوصاً.بدوره أوضح عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور سعيد بن فايز السعيد أن مدّة مذكرة التفاهم ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيع المذكرة وهي مدة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين, لافتا النظر إلى أن معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية يولي اهتمامًا بدعم المؤسسات التعليمية والمدنية والعسكرية كافة ، مبيّناً أن مذكرة التفاهم التي وُقّعت مع كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالحرس الوطني تأتي دعمًا للقطاعات العسكرية في المملكة .وأشار إلى أن المعهد يحرص على تنفيذ مشروعاته بجودة عالية تتوافق مع تطلعات الجهات المستفيدة وبما يسهم في دعم التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، مقدّمًا شكره وتقديره لمعالي مدير جامعة الملك سعود لدعمه اللامحدود لأعمال المعهد كافة ولقائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالحرس الوطني لثقته في المعهد.// انتهى //23:38ت م0268