الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واستأهل ثنائي المنتخب السعودي للريشة الطائرة أحمد باشهاب ويزن الصائغ لنهائي بطولة غرب آسيا للناشئين للمباراة النهائية لمنافسات الزوجي ضمن البطولة التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان بصالة الأمير حمزة بمجمع الحسين للشباب .ونجح الثنائي السعودي بالفوز على نظيريهما لاعبي المنتخب الأردني عمر دولات وأحمد سويدان خلال منافسات الدور ربع نهائي للبطولة، ليتواجها بزوجي المنتخب السوري علي الخود و روني عثمان ويحققان الفوز بنتيجة ٢/١ ليصلا بذلك إلى المباراة النهائية للزوجي التي سيتواجهان فيها مع المنتخب الإيراني للتنافس على الذهب.وعبر رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن عن سعادته بالوصول لنهائي غرب آسيا ، مشيداً بالمستويات المميزة التي قدمها الثنائي خلال منافسات البطولة وصولاً للمباراة النهائية .وأكد أن الإنجازات التي نشهدها على يد المنتخب السعودي للناشئين ما هي إلا ثمار أولية نتيجة الاهتمام بهذه الفئة الناشئة والمبدعة من أبناء الوطن .// انتهى //00:05ت م0269