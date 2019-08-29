الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسخسر فريق مضر السعودي من نظيره فاردار المقدوني بنتيجة 34/27 ، خلال مواجهتهما اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية ، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة العالم للأندية لكرة اليد .وبهذا النتيجة خرج فريق مضر من منافسات البطولة، ويلتقي فريق فاردار المقدوني مع كيل الألماني مساء غد في الدور قبل النهائي .وفي ثاني المواجهات كسب فريق برشلونة الإسباني الدحيل القطري بنتيجة 26-38 ، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة العالم ، حيث وضع هذا الفوز برشلونة في مواجهة الوحدة السعودي مساء غد لتحديد أحد أطراف المباراة النهائية للبطولة.// انتهى //00:19ت م0270