رياضي / بطولة العالم للأندية لكرة اليد : مضر يخسر من فاردار المقدوني ، وبرشلونة يواجه الوحدة لتحديد طرف النهائي
الخميس 1440/12/28 هـ الموافق 2019/08/29 م واس
الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس
خسر فريق مضر السعودي من نظيره فاردار المقدوني بنتيجة 34/27 ، خلال مواجهتهما اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية ، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة العالم للأندية لكرة اليد .
وبهذا النتيجة خرج فريق مضر من منافسات البطولة، ويلتقي فريق فاردار المقدوني مع كيل الألماني مساء غد في الدور قبل النهائي .
وفي ثاني المواجهات كسب فريق برشلونة الإسباني الدحيل القطري بنتيجة 26-38 ، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة العالم ، حيث وضع هذا الفوز برشلونة في مواجهة الوحدة السعودي مساء غد لتحديد أحد أطراف المباراة النهائية للبطولة.
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