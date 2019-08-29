الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسفاز فريق الكويت الكويتي على ضيفه الشرطة العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم في الكويت ، في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.تقدم أصحاب الأرض بهدفين حملا توقيع يوسف ناصر في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ودييجو كالديرون في الدقيقة 29 ، وقلص الضيوف الفارق بهدف حمل توقيع اللاعب مروان حسين في الدقيقة 46 ، وأضاف فيصل الحربي هدفاً ثالثاً للفريق الكويتي في الدقيقة 84.وتقام مباراة الإياب على ملعب كربلاء في 23 سبتمبر المقبل.// انتهى //00:24ت م0271