رياضي/ الكويت الكويتي يفوز على الشرطة العراقي 3 - 2 في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال
الخميس 1440/12/28 هـ الموافق 2019/08/29 م واس
الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واس
فاز فريق الكويت الكويتي على ضيفه الشرطة العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم في الكويت ، في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.
تقدم أصحاب الأرض بهدفين حملا توقيع يوسف ناصر في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ودييجو كالديرون في الدقيقة 29 ، وقلص الضيوف الفارق بهدف حمل توقيع اللاعب مروان حسين في الدقيقة 46 ، وأضاف فيصل الحربي هدفاً ثالثاً للفريق الكويتي في الدقيقة 84.
وتقام مباراة الإياب على ملعب كربلاء في 23 سبتمبر المقبل.
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