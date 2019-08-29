القاهرة 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واستأهل فريق الزمالك إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس مصر لكرة القدم، بعدما تغلب على فريق مصر المقاصة، بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب برج العرب في الإسكندرية ضمن فعاليات دور الثمانية من البطولة.ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الاتحاد السكندري في مباراة الدور قبل النهائي، يوم الأحد المقبل على إستاد الإسماعيلية.//انتهى//00:26ت م0273