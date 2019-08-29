الرياض 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .وأسفرت النتائج عن تعادل نجران والنجوم 2 - 2 ، وفريقا الخليج والعين يتعادلان سلباً ، والشعلة والجبلين يتعادلان 1 - 1 ، وجدة يخسر من الثقبة بثلاثة أهداف دون مقابل ، والأنصار يكسب أحد بثلاثة أهداف مقابل هدف.فيما أسفرت نتائج مباريات الأمس عن فوز الباطن على فريق النهضه بهدف دون مقابل ، والقادسية يكسب نظيره التقدم بثلاثة أهداف دون مقابل ، والجيل والبكيرية يتعادلان 2 - 2 ، وحطين يكسب المجزل بثلاثة أهداف دون مقابل ، والطائي يخسر من الكوكب بهدف دون مقابل .// انتهى //02:34ت م0277