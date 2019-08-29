نيويورك 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسصعد الياباني كي نيشيكوري للدور الثالث في منافسات فردي الرجال ببطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة للتنس، رابع بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم.وتغلب نيشيكوري، المصنف السابع للبطولة، على الأمريكي برادلي كلان، بنتيجة 6 / 2 و4 / 6 و6 / 3 و7 / 5 في الدور الثاني للمسابقة اليوم على ملعب (لويس أرمسترونج).وتأهل النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر للدور ذاته، بعدما اجتاز عقبة البوسني دامير جومهور بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة.وقلب فيدرر خسارته للمجموعة الأولى بنتيجة 3 / 6، بعدما فاز بالمجموعات الثلاث الأخيرة بنتيجة 6 / 2 و6 / 3 و6 / .4 ويلتقي فيدرر في الدور الثالث مع الفائز من مباراة البريطاني دانييل إيفانز والفرنسي لوكاس بويلي.من ناحية أخرى، صعد البلغاري جريجور ديميتروف للدور الثالث من منافسات فردي الرجال للبطولة، عقب انسحاب منافسه الكرواتي بورنا تشوريتش من مواجهتهما بالدور الثاني للمسابقة.ومن المقرر أن يلتقي ديميتروف مع الفائز من مباراة الأوروجواياني بابلو كويفاس أو البولندي كامل ماجشرزاك، التي ستقام في وقت لاحق.// انتهى //03:02ت م0278