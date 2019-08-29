نيويورك 27 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 28 أغسطس 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع بدعم من قطاع الطاقة الذي انتعش بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وذلك على الرغم من استمرار التحول في منحنى العائد على السندات.وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بنسبة 1 % أو 258 نقطة إلى 26036 نقطة، فيما صعد مؤتمر (ناسداك) بنسبة 3ر0 %او 30 نقطة مسجلا 7857 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (ستاندرد اند بورز) بنسبة 6ر0 % أو 18 نقطة إلى 2888 نقطة.// انتهى //04:00ت م0280