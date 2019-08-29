الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة )، فيما تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية .وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.// انتهى //06:01ت م0002