الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ أمير الكويت بعد تجاوزه للعارض الصحيخادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالمالفيصل يتابع استعدادات رالي دكار السعوديةفيصل بن بندر يستقبل أمين المنطقة ومدير الشرطةوزير الداخلية يستقبل سفيري باكستان وتونسفهد بن سلطان يلتقي السفير الدنماركيسعود بن نايف: "مركز الجودة" منارة إشعاع من الجبيل للمنطقة العربيةأمير نجران يستعرض جاهزية التعليم للعام الدراسيعبدالله بن بندر يرأس جلسة مجلس كلية القيادة والأركاننائب وزير الشؤون الإسلامية: كود بناء المساجد له أصل في السنةمركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 2,797 لغماً باليمن.. ويسلم برنامج الأغذية 260 طنًا من التمور لهندوراسالأمم المتحدة تدعم شرعية هادي واستقرار اليمن«التعاون الإسلامي» تشيد بموقف المملكة لتغليب الحكمة والحوار في اليمنفيضانات السودان.. نداء إغاثة عاجل22 أسيراً أحوازياً عرضة للإعدام باعترافات تحت التعذيب// يتبع //06:03ت م0003