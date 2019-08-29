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الخميس 1440/12/28 هـ الموافق 2019/08/29 م واس
الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ أمير الكويت بعد تجاوزه للعارض الصحي
خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم
الفيصل يتابع استعدادات رالي دكار السعودية
فيصل بن بندر يستقبل أمين المنطقة ومدير الشرطة
وزير الداخلية يستقبل سفيري باكستان وتونس
فهد بن سلطان يلتقي السفير الدنماركي
سعود بن نايف: "مركز الجودة" منارة إشعاع من الجبيل للمنطقة العربية
أمير نجران يستعرض جاهزية التعليم للعام الدراسي
عبدالله بن بندر يرأس جلسة مجلس كلية القيادة والأركان
نائب وزير الشؤون الإسلامية: كود بناء المساجد له أصل في السنة
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 2,797 لغماً باليمن
.. ويسلم برنامج الأغذية 260 طنًا من التمور لهندوراس
الأمم المتحدة تدعم شرعية هادي واستقرار اليمن
«التعاون الإسلامي» تشيد بموقف المملكة لتغليب الحكمة والحوار في اليمن
فيضانات السودان.. نداء إغاثة عاجل
22 أسيراً أحوازياً عرضة للإعدام باعترافات تحت التعذيب
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