وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( المملكة.. مواقف حازمة تجاه شرعية اليمن) : تعكس مواقف المملكة الحازمة تجاه أحداث عدن تمسكها بالشرعية اليمنية وأهمية عودتها ليتخلص اليمن من أعدائه وأذنابهم، موقف يؤكد على الرفض القاطع لكل ما من شأنه تهديد أمن اليمن ووحدته ونسيجه الاجتماعي، فتقويض مؤسسات الـدولـة الـيمنية والمساس بها يعطي الـفرصة للمتربصين باليمن للاستمرار في عبثهم وممارساتهم الخبيثة واعتداءاتهم على مصالح اليمن وشعبه، إن الانقلاب على الشرعية يمثل انقلابا على سيادة اليمن وأمنه واستقراره، ومواجهة الميلـيشيات الحوثية والمشروع الإيراني الـذي يستهدف بسط النفوذ الفارسي على اليمن والـوقوف بحزم أمام كافة التنظيمات الإرهابية هـو عمل محمود ما زالـت المملكة متمسكة به للوصول إلى عودة اليمن بعودة شرعيته.ورأت أن دعوة المملكة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها الـنزاع في عدن لعقد اجتماع في بلدهم الثاني المملكة لمناقشة الخلافات تعكس حرص المملكة على تغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، وذلـك للتصدي لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والـتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الـدولـة وعودة اليمن آمنا مستقرا، الأمر الـذي ينسجم مع مساعي قوات التحالف بقيادة المملكة وجهود مشتركة مع الإمارات العربية المتحدة للمحافظة على الـدولـة اليمنية ومصالح الشعب اليمني، فالمملكة ماضية في تقديم جميع أنواع الدعم السياسي والعسكري والإغاثي والاقتصادي والتنموي لخدمة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق أمنه واستقراره.وأوضحت أن إعلان وزير الـداخلـية اليمني أمس الأربعاء، أن عدن بالكامل أصبحت تحت سيطرة قوات الشرعية، يأتي منسجما مع مساعي المملكة التي تقود قوات التحالف لتفويت الفرصة على أعداء اليمن المتربصين بسيادته والإجهاز على شرعيته، والمتمثلين في الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل النظام الإيراني وبقية التنظيمات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش الـتي مازالـت تتربص بالـشرعية وتحاول فرض هيمنتها وسيطرتها علـى المدن اليمنية، وتأتي كلـمات وزير الإعلام اليمني على أن الحكومة الشرعية تثمن عاليا دور المملكة في دعم اليمن، وأنهم لن ينسوا هذه المواقف التي ستخلد في ذاكرة الـتاريخ ويتناقلها اليمنيون جيلا بعد جيل ترسيخا لكل هذه المفاهيم، واليمن اليوم عازمة أكثر من أي وقت على الالتفاف الوطني خلف القيادة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتأمين الممتلكات العامة والتحلي باليقظة الكاملة والحرص الشديد للحفاظ على الأمن والسكينة العامة عقب الانتصارات التي حققها الجيش الوطني.// يتبع //06:03ت م0005