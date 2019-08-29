وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( المرأة السعودية.. ثقة وتمكين ) :حصدت المرأة السعودية في فترة وجيزة انتصارات كبيرة على المستوى الاجتماعي والوظيفي والاقتصادي، بعد أن تحررت من بعض القوانين والأنظمة التي كانت تكبل حركتها الإبداعية وتضيع عليها فرصة المشاركة في بناء الوطن على كافة الأصعدة.وبينت أنه لم تكن مفاجأة أن تتميز المرأة السعودية في أداء مهماتها بعد أن مُنحت الفرصة والثقة والتمكين والدعم الكبير، إذ أثارت الإعجاب في مستوى الإنجاز، ونالت مساندة كبيرة من المجتمع أخيراً، بعد أن أثبتت جدارتها، وأحبطت الأكاذيب التي تروّج ضعفها وتحبط عزيمتها.وأضافت أن التعديلات الجديدة التاريخية جاءت لترفع من مكانة المرأة داخل المجتمع السعودي، إذ تحظى المرأة في المملكة بعناية فائقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، لإشراكها في جميع المجالات، وهو منهج شامل للمساواة بين الجنسين في تكافؤ الفرص.وختمت :وبرهنت المرأة السعودية على قدرتها وقوتها في تحمّل المسؤولية من خلال عملها في مختلف القطاعات، وأثبتت جدارتها وكفاءتها في الالتحاق بجميع الأعمال التي تقوم بها، وقوبلت بردات فعل إيجابية في أوساط المجتمع المحلي والدولي.// انتهى //06:03ت م0006