نجران 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واستواصل الفرق الرقابية بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، جولات رقابية لتفقد المنشآت السياحية ودور الإيواء بالمنطقة.وأوضح مدير عام الفرع صالح بن محمد آل مريح، أن الزيارات الميدانية تستهدف الفنادق والشقق الفندقية بمشاركة عدد من المختصين ومسؤولي إدارة التراخيص بالفرع، لمتابعة جودة الخدمات التي تقدمها دور الإيواء، والوقوف على مدى تطبيق اللوائح المنظمة لعمل دور الإيواء وتوطين الوظائف، وضبط المخالفات المتعلقة بتوطين المهن السياحية.وأفاد آل مريح أن الفرق الرقابية الميدانية تتابع التزام المنشآت السياحية بمتطلبات الجودة التي تشمل النظافة، ووضع ‏لوحات التراخيص، والأسعار، ودرجة التصنيف، ولوحة تلقي الشكاوى في مداخل كل فندق أو وحدة ‏إيواء سياحي مرخصة، وضبط أي مخالفات، وذلك حرصاً من الهيئة على جودة خدمات الإيواء السياحي والمنشآت السياحية المقدمة لأهالي وزوار المنطقة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى تقديم الملاحظات والشكاوي عن طريق الاتصال بمركز الاتصال السياحي على الرقم "19988".// انتهى //09:24ت م0012