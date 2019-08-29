القاهرة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالرؤية المصرية التي أطلقها الرئيس المصري السيسي "رئيس الاتحاد الإفريقي" خلال الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد 7 المنعقدة في اليابان لتحويل القارة الإفريقية لشريك اقتصادي عبر ثلاثة محاور هي تطوير البنية التحتية الإفريقية، والتجارة الحرة، وتشغيل الشباب.وتحدثت عن استعادة قوات الحكومة اليمنية السيطرة على عدن، بعد نحو ثلاثة أسابيع من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن.وسلطت الضوء على حالة الاستنفار بقطاع غزة بعد مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة ومواطنين في تفجيرين لحاجزي تفتيش بالقطاع.وأخبرت أن السودان يستعد للإعلان عن تشكيلة حكومته الجديدة خلال ساعات وهي الأولى بعد سقوط الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا.وذكرت صحف القاهرة أن أسواق المال العالمية شهدت أمس استقرارًا وارتياحًا بعد سلسة من الخسائر الفادحة والمتواصلة على مدار الفترة الأخيرة.// انتهى //09:49ت م0014