الخرطوم 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان الذي كان مقررًا أمس لمزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية.وركزت الصحف على تأكيد قيادة - القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن- استمراها فى تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. ونشرت إعلان الجيش اللبناني إطلاق النار على طائرتين مسيّرتين من بين ثلاث طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال اخترقت المجال الجوي اللبناني جنوب البلاد.ولفتت الانتباه إلى اعتقال 16 متسللًا داعشيًا إثر عملية أمنية جديدة شمال غربي الموصل، وسلطت صحف السودان الضوء على إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد قراره تعليق أعمال البرلمان البريطاني مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر.// انتهى //09:53ت م0015