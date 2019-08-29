إسلام آباد 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأجرت القوات المسلحة الباكستانية تجربة ناجحة على صاروخ باليستي قصير المدى مطور محليًا قادر على حمل أنواع الرؤوس الحربية النووية والتقليدية كافة.وأوضح المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور في بيان صحفي اليوم أن التجربة أجريت على صاروخ "غزنوي" وهو الجيل الثالث لمنظومة صواريخ "حتف" التي تطورها باكستان محليًا.وبيّن أن الصاروخ قادر على حمل الرؤوس النووية والتقليدية وإصابة هدفه على بُعد 290 كيلومترًا، مشيرًا إلى أن التجربة كانت ناجحة وأن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.// انتهى //09:55ت م0016