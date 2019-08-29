جيزان 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات أبو عريش والحُرّث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، و فيفا، وهروب، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //10:07ت م0017