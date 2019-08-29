الدمام 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واستستضيف غرفة الشرقية الخميس المقبل، لقاءً تعريفيًا عن "عقد إيجار التجاري الموحد"، الذي أعدته وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة العدل كصيغة موحدة لحفظ حقوق جميع أطراف عملية التأجير (المؤجر، والمستأجر، والوسيط العقاري)، وكوسيلة لتعزيز الثقة بالعقد تحفز النشاط الاستثماري العقاري.وتعرض الورشة التي تعقد في مقر الغرفة الرئيس بالدمام بعض الجوانب التي ينطوي عليها العقد الموحد، كوثيقة ملزمة للأطراف كافة، كونه يحدد العديد من الجوانب ذات العلاقة بالتأجير، تحل العديد من الإشكالات التي قد تنشأ بين أطراف التأجير، كالسداد والصيانة والضمان.تجدر الإشارة إلى أن العقد يتألف من 16 مادة تستعرض الشروط كافة التي بموجبها يتم إبرام عقد التأجير، وتعرض بشكل تفصيلي بيانات "المؤجر، والمستأجر، والوسيط، وصكوك التملك، والمنشأة محل الإيجار"، كما يحدد نوع الاستخدام، وكذلك يتم تحديد القيمة المتفق عليها والسداد.ويتحدث خلال اللقاء عدد من المعنيين في برنامج إيجار، حيث يتم عرض الجوانب والبنود كافة التي يحتويها العقد الموحد.// انتهى //11:14ت م0033