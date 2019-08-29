لندن 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسانخفض سعر برميل نفط خام برنت صباح اليوم بمقدار 31 سنتًا أو بما يعادل نسبة 0.5 في المئة إلى 60.18 دولارًا أمريكيًا وسعر برميل نفط الخام الأمريكي بمقدار 18 سنتًا أو نسبة 0.3 في المئة إلى 55.60 دولارًا أمريكيًا.وجاء الانخفاض على خلفية إبداء رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الاتحادي، ماري دالي قلقها بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بجانب الضرر الذي قد يلحق بالطلب على النفط.// انتهى //11:17ت م0035