الخليل 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الحرم الإبراهيمي، بذريعة "المناسبات اليهودية" وسمح للمستوطنين بنصب خيامًا في ساحاته الخارجية.وقال مدير العلاقات العامة في مديرية أوقاف الخليل رائد مسودة: إن جيش الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي لمدة 24 ساعة أمام المصلين المسلمين، وسمحت للمستوطنين باستباحته بالكامل.وأضاف أن المستوطنين نصبوا خيامًا في الساحات الخارجية للحرم الإبراهيمي.// انتهى //11:17ت م0036