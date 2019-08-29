سياسي / الاحتلال الإسرائيلي يُغلق الحرم الإبراهيمي ويسمح للمستوطنين بنصب خيام في ساحاته الخارجية
الخميس 1440/12/28 هـ الموافق 2019/08/29 م واس
الخليل 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس
أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الحرم الإبراهيمي، بذريعة "المناسبات اليهودية" وسمح للمستوطنين بنصب خيامًا في ساحاته الخارجية.
وقال مدير العلاقات العامة في مديرية أوقاف الخليل رائد مسودة: إن جيش الاحتلال أغلق الحرم الإبراهيمي لمدة 24 ساعة أمام المصلين المسلمين، وسمحت للمستوطنين باستباحته بالكامل.
وأضاف أن المستوطنين نصبوا خيامًا في الساحات الخارجية للحرم الإبراهيمي.
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11:17ت م
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