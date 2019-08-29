جدة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة أمس, صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات.واطلّع سموه على تفاصيل رالي داكار السعودية الدولي الذي ينطلق من محافظة جدة مرورًا بعدد من المناطق خلال يناير المقبل.ودعا الأمير مشعل بن ماجد لتكاتف الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وسرعة إنجاز المهام المطلوبة لانطلاق الرالي, لإظهاره بالمستوى المطلوب وتحقيق الهدف المنشود منه كون محافظة جدة مؤهلة لاحتضان مثل هذه المناسبات لإمكاناتها المتميزة في المجالات كافة.وثمّن سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية من جانبه، دعم سمو محافظ جدة، مبينًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرصه على دعم الأنشطة الشبابية على وجه الخصوص، وسعيه لتطوير الرياضة في جدة.// انتهى //11:24ت م0037