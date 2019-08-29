عمّان 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، لقاء العاهل الأردني عبدالله الثاني مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط الفريق جون لوريمر، وبحثهما الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.واهتمت بإطلاق الجيش اللبناني النار على طائرة استطلاع إسرائيلية معادية في بلدة العديسة جنوب لبنان، بعد انتهاكها للأجواء اللبنانية.وسلطت الضوء على فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شبكتين تقول إنهما على صلة بالحكومة والمؤسسات العسكرية الإيرانية.وتابعت موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تعليق عمل البرلمان بشكل مؤقت.// انتهى //11:30ت م0040