روما 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسكلف الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، رئيس الوزراء جوزيبي كونتي تشكيل حكومة جديدة بعد اتفاق لتجنب انتخابات مبكرة.وقال متحدث باسم الرئاسة الإيطالية إنه يتوقع أن يحصل كونتي على بضعة أيام لإجراء مشاورات سياسية للتحقق من ضمان غالبية في البرلمان بعد موافقة حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي (يسار وسط) للعمل معًا ضمن ائتلاف جديد.// انتهى //11:59ت م0046