الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية مع جمعية الأيادي البيضاء، لتجهيز مخبز الأمل الخيري في لبنان لإنتاج الخبز المجاني بشكل يومي وتوزيعه على المستفيدين في محافظة عكار وقضاء المنية، بقيمة إجمالية تبلغ 239,880 دولاراً أمريكياً، يستفيد منها 10,000 فرد بواقع 2,000 عائلة.وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.وسيتم خلال المشروع توزيع 4,000 ربطة خبز يومياً بواقع ربطتين لكل أسرة يشمل 1,400 أسرة سورية، و 400 أسرة لبنانية، و 200 أسرة فلسطينية.// انتهى //13:24ت م0080