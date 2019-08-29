اقتصادي / الولايات المتحدة تمنح تونس هبة بـ 355 مليون دولار
الخميس 1440/12/28 هـ الموافق 2019/08/29 م واس
تونس 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس
منحت الولايات المتحدة الأمريكية هبة لتونس بقيمة 335 مليون دولار ستخصص لإتمام جملة من المشاريع والبرامج التنموية الخاصة بالشباب.
وتندرج الهبة في إطار برنامج تعاون ودعم أمريكي لتونس يمتد طيلة 5 سنوات.
ووقع الاتفاقية الخاصة بالهدنة وزير التنمية والاستثمار زياد العذاري ومدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تونس بيتر ريلي.
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13:25ت م
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