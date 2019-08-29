الدمام 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأكملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، تسليم مدارس المنطقة بمختلف المراحل للبنين والبنات المقررات الدراسية للعام الدراسي المقبل .وأطلع مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، على اللمسات الأخيرة والخاصة باكتمال استلام المدارس للمقررات، مؤكداً الإنتهاء المبكر من عملية ترحيل المقررات الدراسية الواصلة لإدارة المستودعات لمدارس المنطقة " البنين والبنات "، التي عملت على تجهيزها ووضعها على طاولات الطلاب والطالبات، لضمان بداية عام دراسي جاد وحافل بالإنجازات والعطاء لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة " وفقها الله "، التي تعمل وزارة التعليم على ترجمة أهدافها المرتبطة بالرؤية الطموحة 2030، بإشراف مباشر من معالي الوزير الدكتور حمد آل الشيخ، وقيادات الوزارة، على نحو واضح للإرتقاء بالعملية التعليمية، ورفع جودة مخرجاتها لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.وحث الدكتور الشلعان، الطلاب والطالبات على اتباع السلوك الحضاري في المحافظة على نظافة وسلامة المقررات الدراسية منذ استلامها في اليوم الدراسي الأول إلى نهاية العام لينهلوا منها علومهم ومعارفهم المختلفة.// انتهى //13:26ت م0082