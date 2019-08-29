لحج 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واستفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع إعادة بناء 4 مدارس مدمرة بمحافظة لحج، التي يجري العمل على استكمال إعادة بنائها بتمويل من المركز وتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة.واطلع فريق المركز أيضًا على الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها ضمن المشروع والتي تهدف لبناء قدرات الطاقم التعليمي وأولياء الأمور الأعضاء في مجلس الآباء.// انتهى //13:27ت م0085