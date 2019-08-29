المدينة المنورة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واستشارك 30 طالبة من منسوبات جامعة طيبة في خدمة زائرات المسجد النبوي خلال موسم الحج هذا العام, كمرشدات في جوالة الجامعة.وبيّن عميد شؤون الطلاب بجامعة طيبة الدكتور معتاد الحربي، أن مشاركة الطالبات في خدمة ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة تأتي ضمن جهود منسوبي ومنسوبات نادي الجوالة بالجامعة، بتنظيم الزائرات في ساحات المسجد النبوي وإرشادهن, بالتعاون وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك في إطار منظومة خدمات الرعاية التي هيئتها الحكومة الرشيدة لقاصدي الحرمين الشريفين.// انتهى //13:27ت م0086