جاكرتا 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسزار معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم، مقر الوكالة الإندونيسية لمكافحة الارهاب بالعاصمة جاكرتا.واستعرض نائب رئيس الوكالة أندهيكا كريسنايدهانتو خلال اللقاء الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوكالة للقضاء على التنظيمات الإرهابية وقطع تمويلها، وما حققته الوكالة من نجاحات متميزة في هذا المجال بفضل الخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها، وجهود التنسيق والتعاون التي تقوم بها مع الجهات والمنظمات المختصة على المستوى الاقليمي والدولي.وأكد أن أندونيسيا تتمتع بسجل حافل في جهودها ومشاركتها البناءة للمجتمع الدولي في مجال مكافحة الارهاب، وسمعة طيبة عالمياً في ما حققته للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.حضر اللقاء الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، وعدد من كبار المسؤولين في الوكالة، والوفد المرافق للأمين العام.// انتهى //13:29ت م0088