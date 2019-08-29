الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسنشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 18 رسالة توعوية من شأنها ضمان سلامة أطفال المدارس.وتضمنت الرسائل إرشادات وقائية ومتطلبات فنية تراعي المواصفات القياسية السعودية للمنتجات وتعليمات لتنمية سلوك وثقافة الفرد، جسدتها الهيئة في شخصية " سليم في المدرسة".ووفقاً للمواصفات القياسية أكدت الهيئة أنه يجب أن لايتجاوز وزن الحقيبة المدرسية 10% من وزن الطفل وأن تكون أقلام التلوين خالية من أي مواد سامة أو ضارة.ونبهت الهيئة في رسائلها التوعوية التي أطلقتها أنه يفضل غسل ملابس الأطفال قبل استخدامها وذلك لإزالة بقايا الأصباغ والمواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع.وكإجراء وقائي نصحت الهيئة الطلبة بعدم وضع أقلام الرصاص في الفم، وفيما يخص ركوب الحافلات قالت الهيئة يجب أن ينتظر الطالب أو الطالبة في مكان آمن وبعيد عن الشارع، وعدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تماماً، وكذلك عدم الانشغال باللعب أثناء انتظار الحافلة حتى لا يتعرض الطالب والطالبة للخطر، وشملت الارشادات داخل الحافلة التأكيد على عدم إخراج الطالب أو الطالبة يده أو رأسه من النافذة، وربط حزام الأمان، وتفادي وضع الحقائب في الممرات.وتضمنت إرشادات السلامة عند استخدام الحافلات عدم المبادرة بالنزول حتى تتوقف الحافلة عن النزول، مغادرة الحافلة بهدوء وتجنب التزاحم، وعند عبور الشارع يجب الانتظار حتى تغادر الحافلة للتأكد من خلو الشارع ومن ثم البدء بالعبور.واستناداً إلى الرسائل والإرشادات التي جسدتها الهيئة في "شخصية سليم" فإن تطبيق المواصفات القياسية السعودية في جميع محتويات المدرسة يساعد على توفير بيئة مدرسية آمنة للأطفال، وألا تحتوي المعدات والألعاب المستخدمة في ملاعب الأطفال بالمدارس على مواد حادة قد تؤذي الطلبة.وفيما يخص احتياطات السلامة داخل مباني المدارس اشترطت المواصفات القياسية وجود شبك حماية على غرف التفتيش لمنع سقوط الطلبة فيها، كما ينبغي عدم استخدام التوصيلات الكهربائية وفي حال الضرورة يجب أن تكون التوصيلة مطابقة للمواصفات.وقالت الهيئة أن الأفياش المطابقة للمواصفات توفر معدلات أمان وسلامة أعلى حيث أنها مزودة بغوالق لحماية الأطفال ومنعهم من الوصول إلى الأجزاء المكهربة، فيما تؤكد المواصفات القياسية أن يكون السطح العلوي ومساند الظهر للطاولات والكراسي المدرسية مصنعة من الخشب او البلاستيك.ولتوفير بيئة مدرسية أفضل للطلاب والطالبات وهيئة التدريس شملت الارشادات اختيار مصابيح ذات جودة عالية واستخدام ألوان فاتحة في طلاء الفصول الدراسية، كما تضمنت تنظيف فلاتر المكيفات كل أسبوعين وغلق النوافذ عند التشغيل وضبط المكيف عند درجة حرارة 24.وفيما يخص خزانات المياه قالت الهيئة يجب أن تكون مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ وتصمم في مكان مناسب بعيدا عن مصادر التلوث.ودعت هيئة المواصفات أولياء الأمور والطلاب والطالبات بزيارة موقعها الإلكتروني www.saso.gov.sa ومتابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة من الرسائل التوعوية والإرشادات التي تصدرها الهيئة بشكل مستمر في مختلف المجالات.// انتهى //13:30ت م0089