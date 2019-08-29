عدن 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع صيانة وتحسين شارع محمد سعد عبدالله بمديرية الشيخ عثمان في محافظة عدن بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.ويشمل المشروع رصف الشارع بطول 1,440 متراً، إلى جانب استكمال وترميم أحجار الرصيف "البردورات"، وقواعد أعمدة الإنارة، وإزالة المخلفات المتراكمة على امتداد الشارع.ويوفر المشروع فرص عمل مؤقتة لـ 80 فردًا من العاطلين عن العمل، لتحسين الوضع المعيشي لأسرهم وإكسابهم مهنة تدر عليهم دخلاً ماديًا.وقدم أمين عام المجلس المحلي بمديرية الشيخ عثمان، علي عبدالمجيد الشعيبي شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة، على فرص العمل التي قدمها للشباب من خلال المشروع، التي تساعد في تحسين معيشة الكثير من الأسر في ظل الظروف المعيشية الصعبة.يذكر أن قطاع النقد مقابل العمل ضمن مشروع تحسين سبل العيش يهدف إلى توفير 1,600 فرصة عمل للشباب من خلال مشاريع كثيفة العمالة.// انتهى //13:32ت م0090