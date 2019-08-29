جاكرتا 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسزار معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم، مقر مجلس تنظيم الاستثمار الإندونيسي بالعاصمة جاكرتا.وفي بداية اللقاء رحب مدير المجلس جوني ساكتي ميير، بالأمين العام والوفد المرافق، مشيداً بما يربط مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا من علاقات صداقة وتعاون وثيقة، وما يبديه الجانبان من حرص واهتمام على تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، كما قدم مدير المجلس عرضاً للجهود التي يقوم بها المجلس للترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في إندونيسيا للمستثمرين المحليين والأجانب، وما تقدمه الجهات المختصة في الحكومة الإندونيسية من تسهيلات ودعم لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتاحة في إندونيسيا في مختلف المجالات الاستثمارية.حضر اللقاء الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، وعدد من كبار المسؤولين في الإدارة التنفيذية بالمجلس، والوفد المرافق للأمين العام.// انتهى //13:32ت م0091