دوشنبه 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسشارك فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في تدشين وتوقيع مشروع "دعم الخدمات الصحة للأمهات والمواليد والاطفال في طاجكستان"، ضمن مساهمته في مشاريع صندوق العيش والمعيشة بحضور وزير المالية الطاجيكي كارزودا فايز الدين، وعدد من المسؤولين.ويهدف المشروع الصحي إلى تقديم الخدمات الصحية والطوارئ لأكثر من 1.4 مليون مستفيد، في مقاطعة دانغارا بمبلغ إجمالي يقدر بـ 23 مليون دولار أمريكي، حيث سيتم تأسيس بنية تحتية صحية جديدة وكذلك تجديد البنية التحتية القديمة وتوسيعها وتجهيزها من خلال إنشاء مستوصف دانغارا ومستشفى المنطقة المركزية في نورك وهافولينغ، إضافة إلى تجهيز مستشفى المقاطعة المركزي في بلجوان ودانغارا، وتجهيز 87 منزلاً صحياً و 42 مركزًا صحيًا بالكامل لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان، كما سيتم تدريب أكثر من 2000 شخص من مقدمي الرعاية الصحية، لسد فجوات الموارد البشرية والقدرات التقنية الموجودة في هذه المراكز.وسيستثمر المشروع أيضًا في الدراسات الخاصة بوضع سياسات ومبادئ توجيهية وبرامج لخدمات صحة الأم والمواليد والأطفال.ويعد صندوق العيش والمعيشة أضخم مبادرة تنموية في الشرق الأوسط يتم إطلاقها لتمويل مشروعات تنموية بعدد من الدول الإسلامية والإفريقية لمؤازرتها في كفاحها ضد الفقر والمرض ومساعدتها على إحداث حراك تنموي يسهم في تحسين أنماط حياة مواطنيها.// انتهى //13:34ت م0093