الجبيل 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسقام وفد من الهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً في قطاع التشغيل والصيانة وقطاع الشؤون الفنية بزيارة إلى مملكة هولندا، وذلك للاطلاع والاستفادة من التجربة الهولندية في مجال إدارة النفايات البلدية وإعادة تدويرها.واجتمع الوفد خلال الزيارة مع ممثلي عدد من الشركات الهولندية المختصة في هذا المجال، التي تتبنى مفهوم الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية التي مكنتها من الاستخدام الأمثل للنفايات البلدية، وتطبيق أحدث التقنيات لمعالجتها وإعادة استخدامها وتدويرها، وبحث سبل نقل التجربة المستخدمة في هذا القطاع الحيوي للارتقاء بالخدمات المقدمة في مدينة الجبيل الصناعية.وأوضح رئيس الوفد مدير عام التشغيل والصيانة المهندس جاسم بن خالد الهارون، أن هذه الزيارات يتم الاستفادة منها من خلال الاطلاع المعرفي والتقني، لما وصلت إليه الدول النامية ونقل تجاربها الناجحة وتطويرها، بما يتوافق مع معطيات مدينة الجبيل الصناعية التي تضاهي تلك الدول من ناحية التخطيط والابتكار وتقديم الخدمات المميزة للمستثمرين والساكنين.وتسعى الهيئة الملكية بالجبيل للعمل على تطوير امكانياتها التقنية من خلال زيارتها إلى البلدان المتطورة والاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة في معالجة وإعادة تدوير النفايات البلدية، ومعرفة القوانين والأنظمة المطبقة عالمياً في مجال الخدمات البيئية، والاستراتيجيات الدولية المطبقة لتحقيق الاستدامة البيئية وفق خططها الاستراتيجية ورؤيتها المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، والتقنيات الحديثة المستخدمة، والتحديات البيئية الملحة.يذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل عملت منذ إنشائها على إحداث توافق تام وانسجام متكامل بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة، من خلال تقديم أرقى الخدمات البيئية لساكني وزوار المدينة.// انتهى //13:34ت م0094