سكاكا 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسعقدت الجمعية العمومية للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بسكاكا أمس، اجتماعها بحضور مدير مركز التنمية الأهلية بدومة الجندل سلامة الزارع, ورئيس مجلس الإدارة السابق طارق العويضة.وجرى خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة تيسير بن عبدالرحمن العلي، وأحمد بن نايف المعيقل نائباً لرئيس مجلس الإدارة, وثامر بن شايح الرويلي أميناً للصندوق, وأعضاء مجلس الإدارة هم : محمد خليل العلي, حسان هلال الرويلي, تركي محمد الوادعي, عامر عبدالرحمن العلي, صلاح الحبيب الرويلي, أحمد عقيل الشمري, مشعل مبارك الرويلي, سلطان شايح الرويلي.وأعرب العلي عن شكره وتقديره للجمعية العمومية على تزكيته رئيساً لمجلس الإدارة, سائلاً الله له وزملائه التوفيق والسداد في الإسهام بالعمل الاجتماعي بالمنطقة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي نائب أمير منطقة الجوف, مقدمًا شكره وتقديره لمجلس الإدارة السابق على ما قدموه للجنة ومن أعمال مميزة.// انتهى //14:32ت م0116