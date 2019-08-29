بيروت 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسكثف الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" دورياتهما المؤللة اليوم على طول الخط الحدودي مع الاراضي المحتلة.وبينت مصادر امنية انه لوحظ توقف آلية عسكرية تابعت لقوات العدو الاسرائيلي منذ ثلاثة ايام، يرجح انها معطلة، أسفل موقع المطلة التابع للعدو، مقابل بلدة كفركلا ولا تزال متوقفة ولم يتم سحبها من مكانها كما لوحظ أن قوات العدو استقدمت دمية على شكل انسان ووضعتها داخل الالية العسكرية للتضليل.وأضافت ان طائرتا استطلاع معاديتان من نوع "Mk" حلقت بكثافة فوق اجواء عدد من قرى وبلدات قضاء مرجعيون بجنوب لبنان على علو متوسط.// انتهى //14:32ت م0117