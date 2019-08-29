وادي الدواسر 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة وادي الدواسر، مؤخرًا جلسته الاعتيادية الـ 47, بحضور رئيس المجلس ابراهيم بن مفرج آل هدران.وجرى خلال الجلسة مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال, كما أتخذ المجلس عددًا من التوصيات والقرارات ومن أهمها التوصية بمتابعة مشاريع البلدية تحت التنفيذ والحرص على انتهائها بالوقت المحدد، والتوصية بالرفع بشكل عاجل للجهات المعنية بالمشاريع المتعثرة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.وأوصى المجلس بأن تقوم البلدية بتجهيز ساحة بيع الأغنام بشكل عاجل، والرفع للوكالة بطلب معدات طوارئ قبل بدأ موسم الأمطار لردم المستنقعات وإزالة المخلفات ، والدعوة الى طرح ساحة بيع الشعير ضمن مشاريع الصيانة, كما أصدر قرارًا بإيصال التيار الكهربائي لسوق المواشي الجديد على ألا تتعدى نسبة البناء لأحواش الأبل 30% وأحواش الأغنام 10%.// انتهى //14:41ت م0119