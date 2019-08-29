الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسيدخل غدًا سائق فريق هنكوك السعودي سعيد الموري تحدي رالي لبنان الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات في نسخته الـ42 الذي يقام على مدى يومين.ويأمل الموري وملاحه السعودي عمر الرفاعي اللذان يجلسان خلف مقود سيارتهما ميتسوبيشي لانسر في تحقيق نتيجة إيجابية بعد مشاركته في رالي الأردن الجولة الثانية من البطولة الدولية , إذ ينافس الموري والرفاعي 27 سائقًا يمثلون عددًا من الدول الخليجية ولبنان والأردن، وتبلغ مسافة الرالي 645,24 كيلو متر، منها 215,94 كيلو للمراحل الخاصة بالسرعة التي يبلغ عددها 11 مرحلة.ويطمح الفريق السعودي المشارك في الرالي الدولي إلى مواصلة تسجيل نتائج مميزة بعد عودتهما إلى دائرة المنافسة في بطولة الشرق الأوسط بعد توقفهما الموسم الماضي إذ يشاركان عبر فئة Group N.ولم يخفِ الموري صعوبة المشاركة في الجولة الأصعب في البطولة، التي تضم مشاركين على مستوى عالٍ، إذ يطمح مع ملاحه إلى تحقيق نتيجة إيجابية والدخول ضمن قائمة الخمس المراكز الأولى، مؤكدًا أن استعداداتهما الفنية بتجهيز سيارتهما سيساعد في تحقيق نتيجة مميزة، خاصة وأن الرالي سيقام على طرق سريعة ومعبّدة.// انتهى //14:52ت م0124