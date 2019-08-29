الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسيشارك المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع في بطولة الفنون القتالية بمدينة تشنغجو بكوريا الجنوبية التي تنطلق اليوم وتسمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.وضمت قائمة المدرب خالد الحلواني خمسة لاعبين هم : خالد الجهني في وزن أقل 75 كجم ، وعبدالله القحطاني في وزن أقل 71 كجم، وسلطان مؤمن في وزن أقل من 81 كجم ، فهد الصامطي في وزن 57، يوسف الحربي في وزن أقل 54 كجم , ويرأس الوفد عضو مجلس الإدارة أحمد مكي وعبدالله الهزاع إدارياً.// انتهى //14:56ت م0126