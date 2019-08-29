رياضي / منتخب المملكة لفنون القتال المتنوع يشارك في بطولة الفنون القتالية بكوريا
الخميس 1440/12/28 هـ الموافق 2019/08/29 م واس
الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واس
يشارك المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع في بطولة الفنون القتالية بمدينة تشنغجو بكوريا الجنوبية التي تنطلق اليوم وتسمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.
وضمت قائمة المدرب خالد الحلواني خمسة لاعبين هم : خالد الجهني في وزن أقل 75 كجم ، وعبدالله القحطاني في وزن أقل 71 كجم، وسلطان مؤمن في وزن أقل من 81 كجم ، فهد الصامطي في وزن 57، يوسف الحربي في وزن أقل 54 كجم , ويرأس الوفد عضو مجلس الإدارة أحمد مكي وعبدالله الهزاع إدارياً.
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