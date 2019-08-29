الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأنهت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع ترحيل جميع المقررات الدراسية لجميع مدارس البنين والبنات بالمحافظة والمراكز التابعة لها, ضمن استعداداتها لبدء العمل الدراسي الجديد 1440 - 1441 هـ.وأوضح مدير التعليم إبراهيم بن يحي كدوان, أن ترحيل المقررات جرى وفق خطة زمنية محددة منذ اللحظة الأولى لوصولها للمستودعات من قبل الوزارة، ووزعت على المدارس حسب الأعداد المقيدة ببرنامج "نور" بعد وضع خطة جغرافية بدأت من الأسبوع الماضي، جرى خلالها تغطية جميع مدارس المحافظة و المراكز التابعة لها.// انتهى //14:58ت م0127