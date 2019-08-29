جدة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسناقش صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، استعدادات الجامعات بالمنطقة لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الأكاديمي الحالي.وخلال الاجتماع الذي حضره مديرو جامعات أم القرى الدكتور عبدالله بافيل ، وجدة الدكتور عدنان الحميدان ، والطائف المكلف الدكتور سعد الزهراني ، ووكيل جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالمنعم الحياني ، اطلع سموه على إحصاءات القبول في جامعات المنطقة والأفرع التابعة لها ، حيث بلغ إجمالي عدد المقبولين قرابة 50 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات والدرجات ، وبلغ عدد المقبولين في جامعة أم القرى 15728 طالبا وطالبة في درجتي البكالوريوس والدبلوم والسنة تأهيلية ، وفي جامعة الملك عبدالعزيز جرى قبول 15 ألف طالب وطالبة ، و 6500 طالب وطالبة في السنة التحضيرية بجامعة جدة ، وفي جامعة الطائف جرى قبول 12345 طالبا وطالبة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم.واستعرض سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، الأعمال التي جرى تنفيذها في الجامعات والفروع التابعة لها بهدف تهيئة مرافقها للعام الأكاديمي الحالي ، و جاهزية جميع المرافق و المباني والقاعات الدراسية والأقسام المستحدثة لمواكبة متطلبات سوق العمل ، وكذلك البرامج التأهيلية الخطط والبرامج الخاصة بخدمة الطلاب والطالبات وتهيئة المناخ الدراسي المناسب والمشجع على التعليم والتعلم.// انتهى //15:00ت م0128