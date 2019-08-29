الرياض 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسحقق ثنائي المنتخب السعودي للريشة الطائرة أحمد باشهاب و يزن الصائغ وصافة بطولة الزوجي و الميدالية الفضية لبطولة غرب آسيا للناشئين المقامة في الأردن عقب خسارتهما المباراة النهائية للزوجي التي جمعتهما مع لاعبي المنتخب الايراني علي حياتي و محمد الفادي.‎و على المستوى الفردي ظفر لاعب المنتخب السعودي أحمد باشهاب بالميدالية البرونزية، في ختام منافسات البطولة التي أقيمت بالأردن لمدة 3 أيام شهدت تنافساً قوياً بين المنتخبات الغرب الىسيوية خلال 143 منافسة للفردي و الزوجي, التي حقق من خلالها الأخضر ميداليتان " فضية و برونزية".وأدارت طواقم التحكيم السعودية المؤلفة من الحكام محمد باسودان وأمجد هوساوي وهتون السدحان وربى اللحيدان تحكيم منافسات البطولة بكفاءة عالية عبر إدارة و تحكيم 80 منافسة ‎للفردي و الزوجي.وعبر رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن عن سعادته بالمنجزات التي حققها المنتخب السعودي للناشئين في هذه البطولة موجهاً شكره لطاقم بعثة المنتخب برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالكريم الربيعة على جهوده المبذولة لتمثيل المملكة على أكمل وجه في هذه البطولة كما قدم شكره للطاقم الفني لبعثة المنتخب بقيادة المدرب عمار عوض, مبيناً أن الجهود التي بذلت بالتدريب والإعداد كان لها دور كبير في تحقيق الإنجاز مؤكداً أن هذا الإنجاز هو أولى ثمرات الدعم و الاهتمام بمنتخب الناشئين الذي يتطلعون من خلاله للمزيد من المنجزات العربية والدولية.16:03ت م0154