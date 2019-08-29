الدمام 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأطلقت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فعاليات البرنامج التعريفي للطلاب المستجدين, الذي تنظمه الجامعة سنوياً بهدف تهيئة الطلاب المستجدين وتحضيرهم لبدء الدراسة الجامعية وإتمام إجراءات القبول بها.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور أحمد العجيري, أن الجامعة تحرص في بداية كل عام دراسي على تقديم جميع الخدمات للطلاب المستجدين تحت سقف واحد، بطريقة تواكب التقدم التقني ليشارك الطالب في بقية أنشطة البرنامج التي تتضمن عدداً من الفعاليات الإرشادية والتثقيفية والترفيهية لإعداد الطلاب ليكونوا بكامل جاهزيتهم في بداية أيام الدراسة, مبيناً أن البرنامج التعريفي يقدم في هذا الإطار سلسلة مميزة من المحاضرات التوجيهية والإرشادية يقدمها نخبة من أساتذة الجامعة وتتضمن العديد من الجوانب الأكاديمية والإدارية المهمة للطلاب.// انتهى //16:03ت م0155