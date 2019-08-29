جاكرتا 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأضرمَ محتجونَ النارَ وأحرقوا مبانيَ في عاصمة مقاطعة بابوا الإندونيسية، رغم أن السلطات حجبت وسائل الاتصال لوقف الاضطرابات، بحسب ما أعلنته السلطات الإندونيسية.وجاءت أعمال الشغب في جايابورا بعد أن أسفرت اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في منطقة دياي بالمقاطعة نفسها ولكن على بعد 450 كيلومترا من هذا الموقع قتل جندي واحد ومدنيان اثنان أمس.واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة الأسبوع الماضي بسبب ما عده المتظاهرون معاملة تتسم بالغلظة والعنصرية ضد طلاب بابوا على أيدي قوات الأمن في جزيرة جاوة الرئيسية.وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتو : "تعرض العديد من المنشآت والممتلكات العامة في جايابورا للتخريب على أيدي مثيري الشغب، نحاول إبقاء الوضع تحت السيطرة".وأوضح وزير الأمن ويرانتو أن المتظاهرين أضرموا النار في المبنى الذي يضم مجلس شعب بابوا، وهو تجمع حاصل على تصريح من الحكومة للزعماء القبليين.// انتهى //16:11ت م0156