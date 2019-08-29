الدمام 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأختتمت اليوم دورة "البورتج" والتي أقيمت لمنسوبي مركز إيفاء التعليمي بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مركز خدمة المجتمع المستمر واستمرت لمدة أربعة أيام وذلك بمقر جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة .وأوضح مدير عام جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب أن الدورة تهدف إلى تطوير الكادر التعليمي في الجمعية والذي يصب في للمصلحة الأولى للطلبة بالإضافة إلى تنمية قدرات المعلمين واكسابهم مهارات اضافية.وبين أنه أستفاد من الدورة التي قدمها أحمد ربابعة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مركز خدمة المجتمع المستمر 30 مستفيدٍ ومستفيدة وأن الجمعية تعمل على تطوير المهارات للكادر الطبي سعياً للتوسع .// انتهى //16:13ت م0158