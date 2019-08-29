القطيف 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واستستقبل مدارس محافظة القطيف يوم الاحد المقبل، (50226) طالبة بجميع المراحل التعليمية، في انطلاق الفصل الدراسي الأول للعام 1440/ 1441هـ ، حيث بلغ عدد الطالبات للمرحلة الابتدائية (27532) طالبة، و (11786) للمرحلة المتوسطة للتعليم العام والدمج، ومدارس التحفيظ (107) طالبة، وتعليم الكبيرات (7) طالبات، فبما بلغ عدد طالبات المرحلة الثانوية (10711) طالبة، وتعليم الكبيرات (83) طالبة.وأفادت مساعدة الشؤون التعليمية لمكتب التعليم بمحافظة القطيف نهى بنت عبدالله الحديثي، أن المكتب سينظم جولات لمدارس المحافظة لتفقد سير العمل فيها، والاطلاع على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، والتأكد من وصول المقررات الدراسية وتوزيعها على الطالبات قبل بدء العام الدراسي، وتذليل الصعوبات في المدرسة إن وجدت، وتلمس احتياجاتها، والتأكيد على رصد حضور وغياب الطالبات وإدخالها في "نظام نور" في حال الدوام الرسمي، وتحفيز المعلمات على إعطاء الدروس اليومية في الأسبوع الأول للدراسة وتشجيع طالباتهن على المذاكرة والانضباط المدرسي، داعية أولياء الأمور للتأكيد على بناتهن للانطلاق الجاد للعام الدراسي وزرعها في نفوسهن.// انتهى//.16:14ت م0159