المدينة المنورة 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسقام أعضاء المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة اليوم بزيارة المرضى من الحجاج المنومين في مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، وقدموا لهم الهدايا وباقات الورود, متمنين لهم الشفاء العاجل.وأكد رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء حاتم بن جفر بالي أن مثل هذه الزيارات تأتي امتدادًا للاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالحجاج والزوار, وبمتابعة واهتمام من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن والقائمين على أعمال الحج لتلمّس احتياجات الحجاج والاطمئنان على صحتهم حتى عودتهم إلى بلادهم سالمين معافين.من جانبهم أعرب الحجاج عن سعادتهم وامتنانهم لهذه الزيارة, داعين الله أن يحمي هذه البلاد وقيادتها الرشيدة وأن يوفقهم في خدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //16:15ت م0160