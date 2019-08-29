تبوك 28 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 29 أغسطس 2019 م واسأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري الدور الكبير لوسائل الإعلام في تعزيز رسالة التعليم وتناول منجزاته وعرضها للجمهور, منوّهًا بالتطور في وسائل الإعلام وآلياته الحديثة التي جعلته مشاركًا فاعلًا في أي دور تنموي لأي جهة كونه وسيطًا معاصرًا يحقق ذلك التواصل الفاعل مع المجتمع.جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته إدارة الإعلام والاتصال بتعليم تبوك اليوم، بحضور ممثلي وممثلات وسائل الإعلام المختلفة بالمنطقة, وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة الرئيس وقاعة الاجتماعات بالإدارات النسائية عبر الشبكة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.واستهل مدير تعليم تبوك اللقاء بالترحيب بممثلي وممثلات المؤسسات الإعلامية بالمنطقة, مشيراً إلى أهمية دور الإعلام في نقل المعلومة وإيصال الصورة الصادقة بما يضمن الشفافية وتحقيق أهداف الإعلام من توعية وتثقيف وإيجاد التفاعل المأمول من المجتمع مع التعليم، متطلعاً إلى علاقة أرحب مع وسائل الإعلام ، وأن تكون جسور التواصل والتلاقي بين الإعلام والتعليم بشكل متواصل وعلى أعلى مستوى من الثقة والشفافية والمصداقية , مشيراً إلى أن إدارة تعليم تبوك ترحب بالنقد البنّاء وتشرع أبوابها للجميع، لإبداء اقتراحاتهم وملاحظاتهم.وأضاف أن الهدف من التواصل الإعلامي هو توحيد الجهود في إبراز دور التعليم ، والإسهام برفع مستوى العمل المقدم لخدمة الطلاب والطالبات ومنتسبي التعليم وضرورة الارتقاء بالعمل الإعلامي بما يعكس التقدم والتطور والازدهار الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية في المجالات كافة وفي مجال التعليم خاصة وبما يُسهم في دعم مسيرة الوطن وتعزيز مكانته.وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد والبرامج التعليمية الحديثة وفِي مقدمتها مدارس الطفولة المبكرة وسبل دعمها وتطويرها ونشر رسائلها الهادفة نحو التطوير والتنمية المستدامة بما بخدم المجتمع ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة في هذا الوطن المعطاء.ونوه في ختام اللقاء بما يجده العمل التعليمي في المنطقة من رعاية واهتمام من سمو أمير منطقة تبوك ومتابعة ودعم من معالي وزير التعليم, فيما أجاب على الأسئلة والمداخلات.// انتهى //16:17ت م0161